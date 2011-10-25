Уважаемые weblancerы, добрый день! Сайт www.ecmet.ru Необходимо поправить верстку и исправить ошибки. Убрать лишние элементы, провести оптимизацию данных. Предпочтительность weblancerам из СПб. Жду ваши конкретные предложения ...
Нанесение обьектов на Гугл мапс
Доброго времени суток
Необходимо написать приложение(скрипт) ,который сможет вы тянуть из екселя 10 000 обьектов и разместить их на карте гугл мапс или же яндекс.
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