Нанесение обьектов на Гугл мапс

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Доброго времени суток

Необходимо написать приложение(скрипт) ,который сможет вы тянуть из екселя 10 000 обьектов и разместить их на карте гугл мапс или же яндекс.

14 лет назад
ItLan
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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