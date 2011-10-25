Создать скрипт чтения RSS

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Здравствуйте.

Есть база, которая содержит url RSS-новостей.

Нужно выводить новости по рубрикам, убывание по времени.

Также нужно сделать поиск. Пользователь вводит какое-то слово или словосочетание и ему показываются только те новости, которые есть во всех RSS.

Для знающих дело RSS это не сложное задание.

Прошу писать сразу цену. Выберу исполнителя по минимальной цене.

14 лет назад
akimov
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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