Создать скрипт чтения RSS

Здравствуйте.

Есть база, которая содержит url RSS-новостей.

Нужно выводить новости по рубрикам, убывание по времени.

Также нужно сделать поиск. Пользователь вводит какое-то слово или словосочетание и ему показываются только те новости, которые есть во всех RSS.

Для знающих дело RSS это не сложное задание.

Прошу писать сразу цену. Выберу исполнителя по минимальной цене.