Здравствуйте! У нас есть сайт на Datalife Engine jimex.ru 1. Нам нужно сделать систему поисков следующим образом: Разделы горизонтального меню должны иметь по одному поиску, т.е. ...
Простой компонент отбора данных для Joomla 1.7
Добрый день,
Нужен простой компонент поисковой выборки для джумлы 1.7 - абсолютно идентичный этому - http://kmkdka.gov.ua/register_of_lawyers/
Заявки фрилансеров
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