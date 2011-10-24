Написать движок сайта

Всем привет! Нужен программист с опытом работы в области разработки cms. Пример сайта можно посмотреть на ex.ua!

Сроки работы примерно 1 месяц. По этой причине, указывайте, сумму за месяц работы.

Никаких предоплат и этапов - оплата только безопасной сделкой по факту. Мне важно чёткое соблюдение сроков и договорённостей.

Личный предложения пишите в личку.

Требования к фрилансеру:

- на сайте не менее, чем полгода

- положительные отзывы по более-менее серьёзным проектам. возможны другие гарантии (кроме честного слова) того, что не будет сорвана безопасная сделка.