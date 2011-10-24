В ПРОСТОМ php скрипте не работает система рефералов (Сайт- avbux . net ) Когда регистрируемся под кем то , у вышестоящего не отображается, что под ним кто то зарегистрировался. Нужно, чтобы ...
Установить готовый скрипт
Установить скрипт на сервер, как описано тут http://7make.ru/scrape/parsing-bez-granic.html
Заявки фрилансеров
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