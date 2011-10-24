PHP: проблема с кодировками

Проблема следующая :

Имеется веб-сайт, использующий ISO-8859-1 кодировку. Не оптимально, но что есть - то есть.

Есть модуль комментариев добавляемых юзерами. Часто юзеры добавляют "нестандартные" символы типа длинных тире (при копи-пейсте из ворда и тп), а так же UTF-8 символы:     и тп

Вопрос - как правильно конвертнуть это все в ISO-8859-1, так чтобы потом можно было преобразовать HTML сущности в соответствующие символы(html_entity_decode).

utf8_decode, iconv не помогает, по-прежнему остаются     и тп.

Собственно, как пример, нужно строку вида "    " преобразовать в ISO-8859-1 кодировку с преобразованием в соответствующие символы.

PHP 5.2