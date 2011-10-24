Изменить структуру показа товаров в virtuemart

Нужно сделать структуру показа товаров в категории в 2 столбика, что бы была кнопка "купить" у каждого товара убрать кнопку [подробнее]

работы на полтора часа, так что не предлагайте сделать за 5000р

сроки и цены предлагайте..

icq: 571608506