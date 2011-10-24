Смотрим тут http://test.kurtizankashop.ru/authentication.php?create_account=1 как происходит выбор региона. Нужно переделать что бы было вот так http://tune.yandex.ru/region/?retpath=http://yandex.ru%2Fyandsearch%3Ftext%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2582%2B%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26domredir%3D1 (Яндекс - изменить регион), автоопределение. Список городов берется из БД. Магазин на prestashop.
Изменить структуру показа товаров в virtuemart
Нужно сделать структуру показа товаров в категории в 2 столбика, что бы была кнопка "купить" у каждого товара убрать кнопку [подробнее]
работы на полтора часа, так что не предлагайте сделать за 5000р
сроки и цены предлагайте..
icq: 571608506
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