Сложный выпадающий LightBox/меню с видеогалереей

Здравствуйте.

Требуется сделать лайтбокс по таким параметрам

Давайте представим следующие.

У нас есть меню, выпадающий список такой: http://www.rudebox.org.ua/sozdanie-menu-rudebox/

Самая правая кнопка у него РАЗВЕРНУТЬ

При раскрытие имеет параметры 100% высота и 100% ширина

После того как наш лайтбокс занял весь экран у него сверху во всю ширину экрана появился текст (название организации)

далее мини видеогалерея

слева видио (ютуб) справа 4 варианта видео.

Снизу остается наше меню (оно не куда не исчезает). И кнопка (справа на месте "РАЗВЕРНУТЬ") СВЕРНУТЬ (X)

Особая сложность, лайтбокс автоматически разворачивается на главной странице.

Могу все показать на отдельных примерах, а в едино собрать не получается.

Интересуют минимальные сроки или просто сделаю сам.