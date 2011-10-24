Следует доработать сайт на мадженте. Требования к кандидатам: - Опыт работы с маджентой. - Место-нахождения в Киеве. В предложениях указывайте цену часа работы. Спасибо ...
Сложный выпадающий LightBox/меню с видеогалереей
Здравствуйте.
Требуется сделать лайтбокс по таким параметрам
Давайте представим следующие.
У нас есть меню, выпадающий список такой: http://www.rudebox.org.ua/sozdanie-menu-rudebox/
Самая правая кнопка у него РАЗВЕРНУТЬ
При раскрытие имеет параметры 100% высота и 100% ширина
После того как наш лайтбокс занял весь экран у него сверху во всю ширину экрана появился текст (название организации)
далее мини видеогалерея
слева видио (ютуб) справа 4 варианта видео.
Снизу остается наше меню (оно не куда не исчезает). И кнопка (справа на месте "РАЗВЕРНУТЬ") СВЕРНУТЬ (X)
Особая сложность, лайтбокс автоматически разворачивается на главной странице.
Могу все показать на отдельных примерах, а в едино собрать не получается.
Интересуют минимальные сроки или просто сделаю сам.
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