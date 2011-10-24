Требуется программинг

Здравствуйте,

Требуется программист на создание и последующую доработку сайта.

дизайн, верстка предоставляется. Требуется только программная часть.

Возможна реализация на какой-либо CMS (предлагайте варианты)

Сайт похожий!: http://dosugkrsk.com/ (извиняюсь за тематику сайта, но функционал будущего будет один в один почти что).

Выбирать будем исполнителя из расчета качество/цена.

Пишите ваши предложения, и примерные рамки по срокам и цене.