Доработать видео плеер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Есть простой видео плеер , готовый , нужно дизайн обновить (изменить пару элементов) , добавить возможность проигрывания видео из ютюба , и иправить один небольшой баг.

Подробности обговорим по скайпу.

Бюджет - до 30 долларов.

14 лет назад
dimon41
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров