Flash игра / Гонка

Задание на разработку простой FLASH игры.

Сроки:

- к пятнице 28 октября показать готовую работу.

- После как клиент посмотрит, возможны будут изменения и дополнения.

Сдача проекта: 4 ноября

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Игра

Бутылка вина (в виде машины) едет по дороге с четырьмя полосами. Бутылка должна двигаться только влево и вправо (с помощью клавиатуры).

Вдоль дороги будут двигаться препятствия которых нужно обходить. За каждое проходимое препятствие добавляется +1 бал. Например объехал 12 препятствий, счетчик покажет +12 баллов.

При игре скорость увеличится, но зацепив препятствие игра заканчивается.

После окончания игры, сохраненные балы публикуются на Facebook или Twitter.

Пример похожей игры: http://www.cartitans.com/red-racer.php