Есть готовый дизайн сайта, необходимо запрограммировать его на cms joomla 1.7
Flash игра / Гонка
Задание на разработку простой FLASH игры.
Сроки:
- к пятнице 28 октября показать готовую работу.
- После как клиент посмотрит, возможны будут изменения и дополнения.
Сдача проекта: 4 ноября
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Игра
Бутылка вина (в виде машины) едет по дороге с четырьмя полосами. Бутылка должна двигаться только влево и вправо (с помощью клавиатуры).
Вдоль дороги будут двигаться препятствия которых нужно обходить. За каждое проходимое препятствие добавляется +1 бал. Например объехал 12 препятствий, счетчик покажет +12 баллов.
При игре скорость увеличится, но зацепив препятствие игра заканчивается.
После окончания игры, сохраненные балы публикуются на Facebook или Twitter.
Пример похожей игры: http://www.cartitans.com/red-racer.php
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