Есть готовый дизайн сайта, необходимо запрограммировать его на cms joomla 1.7
Доработка webasyst shop-script
Разыскивается профи знакомый с webasyst shop-script. Требуется доработать админку магазина bempi.ru ТЗ в файле.
Заявки фрилансеров
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