Доработка программы на Delphi 2007 Есть программа на Delphi 2007 . Программа сравнивает прайсы по частичному совпадению слова. Нужно создать справочник по производителям, чтобы программа проставляла соответствия не только по названию модели товара, ...
Интернет-проект на 1С Битрикс
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.
Есть интернет -проект промышленной компании.
Необходимо как минимум 2 программиста, которые будут верстать и программировать интернет-портал на системе 1С - Битрикс по заданному дизайну.
Программисты должны иметь опыт работы с указанной системой, проекты, созданные на ней, и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, быстро договариваться между собой.
Повторюсь - проект смогут вести не менее 2-х 3-х человек. !!!
На данный момент существует:
Утвержденный дизайн портала,
Техническое задание на программную часть, которую буду высылать исключительно по почте.
Все дополнительные вопросы, в т.ч. по оплате будут обсуждаться только после прочтения ТЗ и с кандидатами, соответствующими в/y требованиям.
Жду Ваших предложений. Спасибо.
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