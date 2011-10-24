Интернет-проект на 1С Битрикс

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Есть интернет -проект промышленной компании.

Необходимо как минимум 2 программиста, которые будут верстать и программировать интернет-портал на системе 1С - Битрикс по заданному дизайну.

Программисты должны иметь опыт работы с указанной системой, проекты, созданные на ней, и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, быстро договариваться между собой.

Повторюсь - проект смогут вести не менее 2-х 3-х человек. !!!

На данный момент существует:

Утвержденный дизайн портала,

Техническое задание на программную часть, которую буду высылать исключительно по почте.

Все дополнительные вопросы, в т.ч. по оплате будут обсуждаться только после прочтения ТЗ и с кандидатами, соответствующими в/y требованиям.

Жду Ваших предложений. Спасибо.

14 лет назад
pinko
48 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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