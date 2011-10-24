Создание/доработка скрипта доски объявлений

Добрый день. Интересует создание или доработка готового скрипта по типу доски объявлений (есть купленный скрипт доски объявлений JOKER BOARD), функционал весь подходит от JOKER BOARD, только нужно переделать страницы, изменить блоки (убрать/добавить). Но если у Вас есть свой движок, то можно и на нем сделать, возможно так же реализовать на каком-то бесплатном движке. Идея такая, возможность добавления двух типов объявлений, к примеру Я МУЖЧИНА/ Я ЖЕНЩИНА, т.е. 2 кнопки, естественно для каждого поля информация будет почти одинаковая, кроме пары вариантов,так же платные объявления, баннеры, лента новостей, личный кабинет. Это в принципе основное, все остальное в более расширенном ТЗ. Исполнитель желательно из города Киев.