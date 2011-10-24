Требуется написать парсер который сможет собрать ссылки со страниц сайта вида: http://domain.com/ru/9/page3.html http://domain.com/ru/9/page4.html http://domain.com/ru/9/page5.html и.т.п Жду Ваши цены и сроки.
Доработать сайт на Zend Fr.
Доработка сайта знакомств на Зенде.
Требуется опытный программист по Зенду для создания функциональных блоков.
(новички и желающие "а вдруг смогу" - мимо ! уже пытались... плачу реальные деньги за реальную оперативную работу)
Доделать:
поиск (стандартный, расширенный)
счетчик пользователей (общий, на сайте)
переписка (исправить ошибку)
фотолента (внедрить обновление посекундное) - "уже доделана"
вывод статусных пользователей в отдельный блок - с переодическим изменением
голосовалка по каждому пользователю (на три варианта, с подсчётом по каждому варианту общего кол-ва и вывод на анкету)
статусы (3 шт, с разным пакетом настроек и доступа)
конкурс (размещение 3 фото, одного видео, отправка на модерирование, размещение в конкурсе, голосование по принципу "+1 голос", подсчет общего кол-ва голосов, вывод списка участников по убыванию голосов)
настройки
блог каждому пользователю, с возможностью комментирования его статей другими пользователями
статьи - общий раздел статей из блогов пользователей, разделённых по группам
загрузка, редактирование фото по размеру (только в одном альбоме "Мои фото")
обратная связь с админом
Админская часть:
База пользователей (со всеми данными включая анкетные)
- ссылка на анкету
- его переписка (база его общения)
Редактирование всех текстовых страниц (типа «Помощь»,"О проекте", "Знакомство в интернете" и т.д...)
Редактирование данных анкеты
Редактирование данных поиска
- стандартного
- расширенного
Модерирование фотографий пользователей при размещении их в альбоме «Мои фото» (можно разместить/нельзя размещать)
- уведомление на размещение фото пользователем (прямая ссылка на его альбом «Мои фото» с добавленной мигающей новой фоткой, чтобы можно было его идентифицировать)
Модерирование заявок на «Топ 20» (можно учавствовать/нельзя учавствовать)
Обратная связь с пользователями
- анонсы (сообщения, которые рассылаются всем пользователям - рассылка)
- личные сообщения (просто переписка с каждым пользователем)
Модерирование баннеров (вставить/удалить)
Будет помощник в моём лице на самые простые и повторяющиеся работы: создание страниц, вставка ссылок, дублирование функциональных блоков и т.д...
Бюджет и сроки - договорные.
ссылка на сайт - в моём профиле...
знакомимся с сайтом - потом пишем по существу...
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