Парсер для сбора ссылок со страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок255 просмотров

Требуется написать парсер который сможет собрать ссылки со страниц сайта вида:

http://domain.com/ru/9/page3.html

http://domain.com/ru/9/page4.html

http://domain.com/ru/9/page5.html

и.т.п

Жду Ваши цены и сроки.

HTML
13 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный программист, все сделал быстро и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик. Всё грамотно и быстро. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад