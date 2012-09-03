Здравствуйте! Необходимо написать программную часть на PHP для записи данных с 1-3 сайтов в единую БД. При этом обновление данных на стороне сайтов-источников информация в БД должна обновляться автоматически. Структура БД обсуждаема. ...
Парсер для сбора ссылок со страниц сайта
Требуется написать парсер который сможет собрать ссылки со страниц сайта вида:
http://domain.com/ru/9/page3.html
http://domain.com/ru/9/page4.html
http://domain.com/ru/9/page5.html
и.т.п
Жду Ваши цены и сроки.
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