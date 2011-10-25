Переделать скрипт и прикрутить к сайту

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Завершен11 заявок253 просмотра

нужно скрипт обратного отсчета передлать визуально и приаттачить к сайту

вот скрипт: http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=1135

его светлая версия

переделать:

визуально уменишить в размерах в 2 раза

вот сайт: http://deyneko.com.ua/

на PHP

PHP
14 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$19
1 день
Хорошая работа! рекомендую всем четко, исполнительно, качественно
Все отлично!

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osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад