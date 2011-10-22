Партнерский баннер. Приватно для Павел Гаврилов

Здравствуйте! Надо создать шаблон для ССК К2 должно выглядеть примерно так В категории (прикрепил картинку) В самом материале Табы: 1.Примерно как в категории (некоторые элементы уберутся) 2.Описание ...
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