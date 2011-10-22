Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC643583044US) Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL ...
Веб-приложение для движка dle
Приложение, использующее API яндекс карт
Функции
1. Отображение новостей по местоположению на карте.
2. Поиск и фильтрация отображения объектов на карте по категориям.
Заявки фрилансеров
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