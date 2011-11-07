Сайт-каталог на modX

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок209 просмотров

Приветствую,

нужно создание сайта-каталога. Товары с ценами, но без корзины.

Нестандарно - страница заказа товаров:

- выбор товара по фильтрам и отправка администратору.

В приложении ТЗ.

Дизайн дорабатывается. Но кардинально ничего изменено не будет.

Также в цену входит набивка товара.

MODX
14 лет назад
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$300
10 дней
Сделал все быстро и качественно. Доработал все необходимые детали. Советую.
Хороший заказчик. ТЗ по ходу работы не менялось, оплата без проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад