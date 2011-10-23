Доработка формы отправки сообщений в Shopos

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Закрыт3 заявки111 просмотров

Движок магазина Shopos.

Необходимо, чтобы в письме извещении о заказе (которое посылается клиенту и администратору) дополнительно указывались поля "Краткое описание товара" и "доп.поля" товара.

Без данных полей сложно индефицировать товар лишь по стандартным Код товара, название товара и цене.

Всего доброго.

14 лет назад
dess81
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров