нужно создать шаблон, а точнее переделать тот, что есть на аllbiаthlon'соm под новый макет. (послойный psd) Большинство функций уже на сайте есть и можно взять из существующего шаблона. ...
Требуется доделать сайт на Joomla
Требуется доделать сайт на Joomla. Сайт pro-mir.ru. Нужно доделать несколько функции добавить модули.
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