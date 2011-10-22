Создать-переверстать тему для вордпресс

нужно создать шаблон, а точнее переделать тот, что есть на аllbiаthlon'соm под новый макет.

(послойный psd)

Большинство функций уже на сайте есть и можно взять из существующего шаблона.

нужно добавить: окно входа-регистрации(желательно также с использованием аккаунтов вконтакте и фейсбук),смена фотографий (слайды) в фотоновостях под шапкой.

в теме 2 шаблона страниц: index и page

картинка index во вложении

подробнее что нужно- в описании.

Пишите желаемую оплату за работу.

Попутно возможно потребуется:

1. разобраться с нагрузкой на сервер (в основном запросы jquery- оптимизация)- за доп.плату по договорённости

2. перенести форум с phpbb на bbpress- за доп.плату по договорённости

ждём заявок))