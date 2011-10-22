Создать относительный клон простого сайта

Есть сайт hellotxt.com

Нужно создать отчасти его копию, основанную только на 4-х социальных сетях.

Суть проста - пользователь имеет возможность писать сообщения сразу в несколько социальных сетей после авторизации.

Необходимые функции:

- вход через одну из социальных сетей (4 социальные сети доступно на выбор)

- добавление новых социальных сетей к учетной записи после авторизации

- отправка сообщений в несколько социальных сетей (с возможностью прикреплять фото и видео)

- общая лента новостей из добавленных социальных сетей

Приветствуются молодые разработчики, которые хотят набраться опыта или портфолио. Сроки - гибкие и не критичны.

Дизайн и верстку делать не надо, необходимо сосредоточиться только на названных функциях.