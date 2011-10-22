1. Есть дизайн сверстанный в html нужно прикрутить его к магазину на webasyst shop-script. Движок куплен и установлен dardarkin.ru/shop/ верстку уже начинали делать, но программист пропал, можно использовать то что сделано. 2. Сделать доработки ...
Создать относительный клон простого сайта
Есть сайт hellotxt.com
Нужно создать отчасти его копию, основанную только на 4-х социальных сетях.
Суть проста - пользователь имеет возможность писать сообщения сразу в несколько социальных сетей после авторизации.
Необходимые функции:
- вход через одну из социальных сетей (4 социальные сети доступно на выбор)
- добавление новых социальных сетей к учетной записи после авторизации
- отправка сообщений в несколько социальных сетей (с возможностью прикреплять фото и видео)
- общая лента новостей из добавленных социальных сетей
Приветствуются молодые разработчики, которые хотят набраться опыта или портфолио. Сроки - гибкие и не критичны.
Дизайн и верстку делать не надо, необходимо сосредоточиться только на названных функциях.
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