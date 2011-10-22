Шаблон и доработки для shop-script Дардаркин.рф

1. Есть дизайн сверстанный в html нужно прикрутить его к магазину на webasyst shop-script. Движок куплен и установлен dardarkin.ru/shop/ верстку уже начинали делать, но программист пропал, можно использовать то что сделано.

2. Сделать доработки по ТЗ (файл прилагается).

Работа в 2 этапа, шаблон дизайна нужен срочно.

Предоплаты нет! Показываете на своем хостинге. Оплата поэтапно.

Опыт работы с shop-script обязателен. В портфолио программирование на shop-script обязательно. Наличие отзывов обязательно.

Цена и сроки в заявке обязательны.