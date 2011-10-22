Персональный проект для Kostroma

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Добавить в скрипт поддержку кириллицы

14 лет назад
wizi
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kostroma
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все супер. Доработки прошли успешно! Сотрудничеством доволен и впрочем как всегда. Спасибо.
Адекватный заказчик. Сделали небольшой проект быстро и слажено.

Заявки фрилансеров

Kostroma
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад