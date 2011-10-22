Сайт: http://v7zvezd.ru Жду цены и сроки! Макеты во вложении, вывод на основе групп товаров, которые можно создавать в админке джумлы! Всем спасибо! Бегло по задачкам: 1. ...
Существенные изменения в верстке + яваскрипт
Здравствуйте. Имеется сайт на джумле 1.7 и существенный список изменений. Адрес сайта skidkins.ru , посмотрите как он выглядит сейчас. К заданию прилагаю 2 картинки как он должен выглядеть после изменений (главная и второстепенная страницы). Исполнителю вышлю дизайн в формате psd главной страницы.
Итак список изменений:
Главная:
1) Переделать верхнюю (!!) часть страницы как показано на рисунке, при этом не трогая нижнюю. (все до мелкого баннера MuzVK, включительно, ниже этого баннера пока оставить так.
2) Главный баннер тотал-дисконт должен быть плавающий, что то вроде ctatravel.ru
3) Меню "компания тотал дисконт рекомендует". В него организации попадают только после того как в админке их пометили избранным.
4) Добавить возможность загрузки как флеш баннеров так и обычных статичных (под форму регистрации карты)
5) Создать базу данных зарегистрированных карт, чтобы можно было просматривать все данные с регистрированных карт в админке.
6) Подтверждение регистрации кодом через E-mail.
7) Нажимая на баннере "Тотал дисконт" кнопку "узнать больше" страница просто прокручивается вниз до нижней части с текстом. Если же нажать на другой баннер (например когда он поменялся на баннер другой организации) то переход на другую страницу (организации владельца баннера)
8) Добавить возможность загрузки баннера в шапку (выше меню)
9) Обратите внимание на то что в дизайне блок немного светится по бокам и снизу, необходимо реализовать тоже самое, потому что предыдущий верстальщик почему то забыл это сдлеать, тоже самое на второстепенной.
Второстепенная:
1) Перенести модуль фото и видео как показано на рисунке
2) Главный баннер Тотал дисконт СТАТИЧНЫЙ, но с возможностью загрузки туда другого изображения (чтобы для каждого заведения можно было загрузить СВОЙ баннер) А не чтобы на всех второстепенных страницах был один и тот же баннер. На тех страницах, которые не являются страницами организаций оставить баннер "тотал дисконт" (например страницы категорий)
3) Заглавное изображение сделать неразворачивающимся
4)Добавить возможность размещения карты (как показано на рисунке)
5) Информация об акциях и новостях данного заведения рядом с картой (на рисунке показано где)
6) Превью картинок одинакового размера
7) На странице поиска и категорий превью тоже одного размера
8) Добавить баннер на второстепенной с возможностью загрузки как флеш баннера так и статичного (справа от центрального баннера).
9)Добавить возможность загрузки баннера в шапку (выше меню)
10) Пункт "прайс-лист(меню)" исправить на "условия скидок"
Общие исправления:
1) На странице категории "рестораны кафе бары и ночные клубы" снизу какойто непонятный текст, его нужно убрать.
2) Убрать лишние пробелы в коде
3) Поиск учитывает регистр, исправить.
4) Движок добавляет во все тайтлы ссылок тайтл страницы (на главной и на большинстве остальных), исправить.
Вот это на данный момент все исправления. Если вы не уверены в своих силах, то пожалуйста, не беритесь, здесь нужен действительно грамотный верстальщик. Сроки 4-5 дней, рекомендуется раньше. Если вы считаете что сроки маленькие предлагайте свои, но это нежелательно. Цену предлагайте сами, рассмотрим все варианты, но в пределах разумного. Главное качество!
Оплата по факту. Для вашего спокойствия по требованию предоставлю ссылки на свои профили работодателя и фрилансера на free-lance.ru.
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