Упростить добавление новости DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Нужно облегчить загрузку картинок при добавлении новости. Без возни с ссылкой на картинку. Что бы можно было нажать кнопку "Обзор", выбрать картинку и загрузить, одну или несколько. Отображение картинок в отдельно от текста новости.

Готов заплатить за эту работу 500р

DLE
14 лет назад
shirdipro
Аслан 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров