Необходимо создать 6 страничный сайт на Joomla для дизайнерской компании. Дизайн сайта прилагается.
Упростить добавление новости DLE
Нужно облегчить загрузку картинок при добавлении новости. Без возни с ссылкой на картинку. Что бы можно было нажать кнопку "Обзор", выбрать картинку и загрузить, одну или несколько. Отображение картинок в отдельно от текста новости.
Готов заплатить за эту работу 500р
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