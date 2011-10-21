Билетная админка. Срочно.

Есть задача сделать билетный скрипт (php).

Есть разделённая на зоны схема кинозала. Необходимо сделать админку, где будет эта схема. Функционал схемы такой:

1. отмечать проданные/непроданные/зарезирвированные билеты (цветом) : проданные = красный, резервированные = тёмно-красный, не проданные = белый, с обводкой чёрной.

2. считать количество проданных и зарезирвированных билетов

3. считать сумму денег, вырученную за проданные билеты.(цены для каждой зоны есть)

На сам сайт эту схему выводить не обязательно, главное админка.

Пишите сюда на сайт и в личку. Бюджет согласуем.