Написать галерею jquery в самописный движок

$80
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Закрыт2 заявки164 просмотра

Подробное ТЗ прикрепил.

jQuery
14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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