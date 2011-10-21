Нужно создать редактор для создания фотокниг

Необходимо создать программу-редактор для создания фотокниг, фотоальбомом.

пользователь скачивает и устанавливает себе на рабочий стол, а потом загружает картинки. выбирает фон и т.д.

Примеры:

http://www.albomchik.com.ua/photoeditor/

http://starbooks.ua/download/

http://cyfrolab.com/download

но естественно, что хотелось бы убрать бока , которые присутствуют в этих разработках + дать больше функционала. возможности заливки своего фона и т.д.