Подправить парсер

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Все ок работает, только раньше доступ был по прямой ссылке, а теперь надо с главной сделать post запрос чтобы получить информацию. речь о сайте emspost.ru

14 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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