Отредактировать флешку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок201 просмотр

Добрый день!

Что нужно:

1. обновить картинку Туры в кредит

2. добавить эффекты перелива или блеска над надписями "туры в кредит" и "содействие в оформлении виз"

3. показ картинок сделать цикличным, чтобы они сменяли друг друга раз в 10 секунд без остановок.

4. предоставить исходник готовой флешки, чтобы открылся в Flash8.

Исходник флешки в приложении

Исходник обновленной картинки в приложении

Если с открытием исходника флешки проблемы, сообщить до начала работ.

14 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Все отлично!) Виталик сделал работу раньше срока и очень качественно, чем несказанно порадовал) Это уже второй совместный проект. Спасибо! Рекомендую)
Не первый раз сотрудничествую с Игорем, все как всегда, на высшем уровне, 10 балов :)

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

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