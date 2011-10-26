Отредактировать флешку

Добрый день!

Что нужно:

1. обновить картинку Туры в кредит

2. добавить эффекты перелива или блеска над надписями "туры в кредит" и "содействие в оформлении виз"

3. показ картинок сделать цикличным, чтобы они сменяли друг друга раз в 10 секунд без остановок.

4. предоставить исходник готовой флешки, чтобы открылся в Flash8.

Исходник флешки в приложении

Исходник обновленной картинки в приложении

Если с открытием исходника флешки проблемы, сообщить до начала работ.