3 скрипта PHP

Нужно для флеш сайта сделать три небольших скрипта на PHP. Работа в связке с флешером, которой имеет большой опыт работы с PHP программистами и он скажем в какой форме будет отправлять или получать данные

1 Отправка данных из формы (5-6 полей максимум) на мыло, рубрика контакты

2 Запись комментариев пользователей сайта и вывод их (мини гостевая книга с двумя полями и без модерации).

3 Прокси скрипт для чтения данных с других доменов

От вас жду писем с ссылками на портфолио, , вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете хотя бы примерно цену и сроки. Предпочту работать с фрилансером, имеющий опыт работы не менее двух лет и с кем можно будет продолжить работать дальше на более серьезных проектах.