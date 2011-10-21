Требуется написать расширение для Opera, которое будет преобразовывать телефонные номера в гиперссылки типа tel://1234567, подчеркивать и выделять фон желтым цветом. Данное расширение также должно преобразовывать ссылки типа callto://1234567 в tel://1234567 Форматировать ...
3 скрипта PHP
Нужно для флеш сайта сделать три небольших скрипта на PHP. Работа в связке с флешером, которой имеет большой опыт работы с PHP программистами и он скажем в какой форме будет отправлять или получать данные
1 Отправка данных из формы (5-6 полей максимум) на мыло, рубрика контакты
2 Запись комментариев пользователей сайта и вывод их (мини гостевая книга с двумя полями и без модерации).
3 Прокси скрипт для чтения данных с других доменов
От вас жду писем с ссылками на портфолио, , вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете хотя бы примерно цену и сроки. Предпочту работать с фрилансером, имеющий опыт работы не менее двух лет и с кем можно будет продолжить работать дальше на более серьезных проектах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются необходимые для ...Закрыт14 лет назад
Интересует доработка сайта компании «Поколение», с осуществлением последующей тех. поддержки. http://www.pokolenie-spb.ru/ (он же поколение-спб.рф) Данный сайт написан на PHP+JavaScript+MySQL в качестве базы. (Сервер, скорее всего, Apache, может, сверху nginx, хотя вряд ли.) ...Закрыт13 лет назад
- $20
Необходимо написать макрос, для перевода из csv прайса 1c bitrix в exel прайс web asyst в приложенных файлах есть поясненияЗакрыт13 лет назад
- $300
Нужен специалист, который сделал ни один сайт на Drupal 6. Ему нужно сверстать одну страницу и на основе ее скодить сайт. Причем скодить именно средствами Drupal, а не встроить в него PHP. На выходе должен ...Завершен14 лет назад
- $50
обязательно наличие телефона и присутствие в скайпе во время работы. подробности см. на картинке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо доработатВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мне необходим самодостаточный модуль для Wordpress. Модуль для создания голосований и опросов, можно с виджетом, со статистикой и рейтингом популярности. Легкий. Гибкий. Позволяющий вносить доработки в будущем. На каждый ...Завершен14 лет назад
Задача скрипта: объединить в разделе форума темы с идентичными названиями.Закрыт13 лет назад
Есть несколько шаблонов договоров, изначально они в формате doc. Необходимо сделать на php+mysql следующий скрипт: В выпадающем select выбираем название шаблона, например "договор купли-продажи". На экране появляется форма с полями, которые необходимо заполнить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад