Есть скрипты готовые, + надо написать еще пару. Все это соединить. среда: php+sql подробнее при беседе.
Модуль для Wordpress
Мне необходим самодостаточный модуль для Wordpress.
Модуль для создания голосований и опросов, можно с виджетом, со статистикой и рейтингом популярности.
Легкий. Гибкий. Позволяющий вносить доработки в будущем.
На каждый опрос или голование возможность отдельной страницы с комментариями и т.д.
Полностью интегрирующийся в Wordpress.
Возможность Вывода голосований или опросов в заданном порядке (например 3 опроса + 3 голосования) как таблица и т.д.
В принципе рассмотрю любые вариации на заданную тему.
Был бы признателен за образцы того как Вы могли бы сделать.
Бюджет по мере обсуждения.
На вопросы готов ответить!!!
Вот вариант примерно, что я хотел бы видеть
Т.е. слева и справа как обычно в Wordpress всякие колонки и т.д.
В середине набор ярлыков для тем голосований и типа таблицы с голосованиями.
Тут можно фантазировать
При открытии ярлыка голосования – открывается страница именно этого голосования + под голосованием есть раздел комментариев и т.д.
В целом суть такая
1. Голосуем (голосовать может любой аноним, но для того, чтобы проголосовать необходимо заполнять обязательные поля лучше всего поля с выбором из заданного списка типа Имя, Пол, Страна, Город .... Поля должные добавляться при необходимости и должна оставатьс для админа возможно наращивания кол-ва полей...)
2. Видим результаты (статистику, пол, регион, страну и т.д. – по статистике чем больше факторов тем лучше)
3. Обсуждаем
4. На главной странице ярлыки опрогсов или голосований рейтингуются по:
4.1. По дате
4.2. По популяроности (т.е. больше кол-во проголосовавших)
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Дальше можно еще думать:)
Выбранный исполнитель
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