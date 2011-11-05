Мне необходим самодостаточный модуль для Wordpress.

Модуль для создания голосований и опросов, можно с виджетом, со статистикой и рейтингом популярности.

Легкий. Гибкий. Позволяющий вносить доработки в будущем.

На каждый опрос или голование возможность отдельной страницы с комментариями и т.д.

Полностью интегрирующийся в Wordpress.

Возможность Вывода голосований или опросов в заданном порядке (например 3 опроса + 3 голосования) как таблица и т.д.

В принципе рассмотрю любые вариации на заданную тему.

Был бы признателен за образцы того как Вы могли бы сделать.

Бюджет по мере обсуждения.

На вопросы готов ответить!!!

Вот вариант примерно, что я хотел бы видеть

www.echo.msk.ru/polls/

Т.е. слева и справа как обычно в Wordpress всякие колонки и т.д.

В середине набор ярлыков для тем голосований и типа таблицы с голосованиями.

Тут можно фантазировать

При открытии ярлыка голосования – открывается страница именно этого голосования + под голосованием есть раздел комментариев и т.д.

В целом суть такая

1. Голосуем (голосовать может любой аноним, но для того, чтобы проголосовать необходимо заполнять обязательные поля лучше всего поля с выбором из заданного списка типа Имя, Пол, Страна, Город .... Поля должные добавляться при необходимости и должна оставатьс для админа возможно наращивания кол-ва полей...)

2. Видим результаты (статистику, пол, регион, страну и т.д. – по статистике чем больше факторов тем лучше)

3. Обсуждаем

4. На главной странице ярлыки опрогсов или голосований рейтингуются по:

4.1. По дате

4.2. По популяроности (т.е. больше кол-во проголосовавших)

-----------------------

Дальше можно еще думать:)