Есть скрипты готовые, + надо написать еще пару. Все это соединить. среда: php+sql подробнее при беседе.
Скрипт для vBulletin 4.1.3
Задача скрипта: объединить в разделе форума темы с идентичными названиями.
Заявки фрилансеров
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