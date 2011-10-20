Доработка и поддержка интернет-магазина на Bitrix

Требуется Веб программист на продолжительный срок сотрудничества, для доработки существующего интернет-магазина с последующей его поддержкой.

Ищется профессионал специализирующийся на 1с- bitrix имеющий навыки программирования и администрирования системы.

Требуется доработка и переделка магазина, есть как простые корректировки так и нестандартный функционал.

Требуется ежедневный контакт по skype в рабочее время с 10-00 до 20-00. Если интересно, могу предложить работу в офисе (Москва, М. Перово) со свободным графиком, т.е. есть работа приезжаешь в офис, нет работы не приезжаешь.

По предоплате не работаю!!! Оплату произвожу частями по заранее оговоренным этапам/пунктам и срокам выполнения т.з.

Я являюсь владельцем, заказчиком, "администратором" и т.д... и мне нужен профессиональный исполнитель без посредников.

В приложении что-то вроде т.з. которое писал для знакомого

Рассмотрю разные варианты