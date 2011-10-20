1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с отправкой на e-mail) 2)Требуется встроить данные скрипты в движок (с движком пока не определился, готов рассмотреть варианты) +Доп. сделать ...
Доработка и поддержка интернет-магазина на Bitrix
Требуется Веб программист на продолжительный срок сотрудничества, для доработки существующего интернет-магазина с последующей его поддержкой.
Ищется профессионал специализирующийся на 1с- bitrix имеющий навыки программирования и администрирования системы.
Требуется доработка и переделка магазина, есть как простые корректировки так и нестандартный функционал.
Требуется ежедневный контакт по skype в рабочее время с 10-00 до 20-00. Если интересно, могу предложить работу в офисе (Москва, М. Перово) со свободным графиком, т.е. есть работа приезжаешь в офис, нет работы не приезжаешь.
По предоплате не работаю!!! Оплату произвожу частями по заранее оговоренным этапам/пунктам и срокам выполнения т.з.
Я являюсь владельцем, заказчиком, "администратором" и т.д... и мне нужен профессиональный исполнитель без посредников.
В приложении что-то вроде т.з. которое писал для знакомого
Рассмотрю разные варианты
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