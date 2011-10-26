Верстка простого макета (Стандартная структура OpenC) OpenCart + немного программирование. Дизайн готов в PSD Сроки до 20 дней, все гениально и просто для спеца в OpenCart - движок простой. РАБОТА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ...
Нужно внести правки в сайт
сайт - http://www.zhovten-kino.kiev.ua/
движ - самопис
4 задачи, общий бюджет 65 долларов (525 грн)
1.
Админка сайта кинотеатра Жовтень.
Совместить функционал ""Фильм"" и ""Смотрите скоро"".
При создании Фильма ставить галочку ""Смотрите скоро"".
- добавить поле Дата.
- добавить картинку для ""СМотрите скоро""
- поменять логику вывода информации для ""Смотрите скоро"".
2.
В админку сайта кинотеатра Жовтень.
Добавить функционал удаления всех старых Афиш. По нажатию на кнопку, все Афиши до сегодняшнего дня удаляются.
3.
Добавить мета-теги социальных сетей для отображения картинки.
При нажатии на кнопку Лайк, социальная сеть находит первую попавшеюся картинку страницы и тащит ее на стену.
Прописать мета-теги социальных сетей для картинки - Логотип жовтня.
p.s.
опыт по мета-тегам картинок для социальных кнопок надо записать в документ
4.
"для страниц Типа Фильм :
- мета-тег title заполнять по шаблону:
константа - параметр, хранится в конфигурацинном файле на фтп:
title-film = ""Фільм - $. Купуй / бронюй квитки он-лайн. Мобільний білет. На сайті""
где $ - название фильма, и берется автоматически с поля ""Название фильма"" при создании фильма.
- мета-тег description автоматически заполняется с поля ""Краткое описание"".
- мета-тег keywords:
заполняется с параметра конфигурационного файла:
keywords-param = ""квитки он-лайн, билеты он-лайн, бронирование, бронь, кино, фильм, мультфильм, комедия, кинотеатр, кіно, фільм, кінотеатр, фентези, боевик, артхаус, арт-хаус, комедія, драма, анимация, анімація, боєвик, дитяче кіно, документальне кіно, документальные фильмы, исторический, мелодрама, історичний, мелодрама, мюзикл, приключения, триллер, ужасы, фествиваль, экшн, 2шоу, 2show""
при создании фильма:
- поля title, description, keywords - не доступны для редактирования так как заполняются автоматически при сохранении.
- в режиме редактирования поля доступны для редактирования (при надобности если надо что то добавить, автоматическое заполнение в режиме редактирования отключено).
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