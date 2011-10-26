Нужно внести правки в сайт

сайт - http://www.zhovten-kino.kiev.ua/

движ - самопис

4 задачи, общий бюджет 65 долларов (525 грн)

1.

Админка сайта кинотеатра Жовтень.

Совместить функционал ""Фильм"" и ""Смотрите скоро"".

При создании Фильма ставить галочку ""Смотрите скоро"".

- добавить поле Дата.

- добавить картинку для ""СМотрите скоро""

- поменять логику вывода информации для ""Смотрите скоро"".

2.

В админку сайта кинотеатра Жовтень.

Добавить функционал удаления всех старых Афиш. По нажатию на кнопку, все Афиши до сегодняшнего дня удаляются.

3.

Добавить мета-теги социальных сетей для отображения картинки.

При нажатии на кнопку Лайк, социальная сеть находит первую попавшеюся картинку страницы и тащит ее на стену.

Прописать мета-теги социальных сетей для картинки - Логотип жовтня.

p.s.

опыт по мета-тегам картинок для социальных кнопок надо записать в документ

4.

"для страниц Типа Фильм :

- мета-тег title заполнять по шаблону:

константа - параметр, хранится в конфигурацинном файле на фтп:

title-film = ""Фільм - $. Купуй / бронюй квитки он-лайн. Мобільний білет. На сайті""

где $ - название фильма, и берется автоматически с поля ""Название фильма"" при создании фильма.

- мета-тег description автоматически заполняется с поля ""Краткое описание"".

- мета-тег keywords:

заполняется с параметра конфигурационного файла:

keywords-param = ""квитки он-лайн, билеты он-лайн, бронирование, бронь, кино, фильм, мультфильм, комедия, кинотеатр, кіно, фільм, кінотеатр, фентези, боевик, артхаус, арт-хаус, комедія, драма, анимация, анімація, боєвик, дитяче кіно, документальне кіно, документальные фильмы, исторический, мелодрама, історичний, мелодрама, мюзикл, приключения, триллер, ужасы, фествиваль, экшн, 2шоу, 2show""

при создании фильма:

- поля title, description, keywords - не доступны для редактирования так как заполняются автоматически при сохранении.

- в режиме редактирования поля доступны для редактирования (при надобности если надо что то добавить, автоматическое заполнение в режиме редактирования отключено).