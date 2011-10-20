Рассыльщик заявок rotapost.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Требуется написать скрипт, который будет рассылать заявки в бирже ссылок rotapost.ru

Требование:

1. Серверный, запускается по крону.

2. Работает с неограниченным количеством аккаунтов в бирже rotapost.ru. Раз добавил аккаунты, и скрипт должен с ними потом работать.

3. Возможность указывать последовательность работы с аккаунтами.

4. Указывать для, каких сайтов в аккаунте надо производить рассылку.

Чем меньше срок написания, тем лучше, в идеале 1-2 дня.

Я дам 2 аккаунта для тестов.

Называйте стоимость, за которую Вы готовы написать скрипт.

Необходима дальнейшая правка скрипта, если он перестанет работать.

14 лет назад
YaPavel
Павел 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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