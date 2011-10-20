Копировать сайт Джумла на другой домен

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок157 просмотров

1.Копировать работающий сайт на другой потдомен- т.е. он должен стать как самостоятельный сайт, но первый тоже должен остаться рабочим(чтобы после копирования он полностью работал-сохранив все функции)

2.Встроить в шапку над перечнем страниц 2 картинки-ссылки(картинки готовы)

3.Все права доступа есть,домен,хост есть

Сам сайт http://viacr.com/

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Joomla
14 лет назад
SEstudio
Ахмед 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

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