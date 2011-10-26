Создать систему регистрации на мероприятие

Нужно создать систему регистрации на мероприятия. Желательно как модуль по Wordpress с возможностью рассылки писем подтверждения и отклония регистрации.

Более конкретно:

- форма для сайта

- таблицу запросов на регистрацию на ивент с опреденными полями

- Админку. Представляет собой список мероприятий. В каждом мероприятии три закладки для списка: весь список, зарегистрироаванные, отклоненные. Сам списко представлен в виде таблицы. В каждой строке возле контакта две кнопки: "принять" и "отклонить". Соответственно при нажатии на каждое их них - отправляется соответствующее письмо с подтверждением или отклонением регистрации на мероприятие. Те, кто отклонен перемещаются в соответствующую вкладку.

- Список долен експортироваться в exel или scv