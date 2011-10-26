Задача: первая: - починить yml вторая задача - настроить yml файл так, чтобы в итоге он выводил информацию таким образом: http://shop.mindcreative.ru/index.php?route=export/yml (сейчас он выводит ее http://macmade.ru/product.yml) ...
Создать систему регистрации на мероприятие
Нужно создать систему регистрации на мероприятия. Желательно как модуль по Wordpress с возможностью рассылки писем подтверждения и отклония регистрации.
Более конкретно:
- форма для сайта
- таблицу запросов на регистрацию на ивент с опреденными полями
- Админку. Представляет собой список мероприятий. В каждом мероприятии три закладки для списка: весь список, зарегистрироаванные, отклоненные. Сам списко представлен в виде таблицы. В каждой строке возле контакта две кнопки: "принять" и "отклонить". Соответственно при нажатии на каждое их них - отправляется соответствующее письмо с подтверждением или отклонением регистрации на мероприятие. Те, кто отклонен перемещаются в соответствующую вкладку.
- Список долен експортироваться в exel или scv
Выбранный исполнитель
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