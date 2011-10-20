Доработать интернет-магазин на Virtuemart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

Расширить функционал и внести правки (тех.адрес - kolesa.netsite.in.ua, потом будет на рф) согласно ТЗ.

Жду предложения с ценой и сроками.

14 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

seomih
Максим 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Anastasiya_A
Анастасия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$100
1 день
Анастасия не справились с заданием и не выдержала сроки. Информировала меня о том что будет готово к вечеру на 3 день. Сделала работы минимум. Возможно не рассчитала свой уровень компетенции в Photoshop.На связь по скайпу перестала отвечать хотя статус в онлайне. Уведомив в ЛС выбрал другого исполнителя.

Заявки фрилансеров

seomih
Максим 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
Anastasiya_A
Анастасия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад

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