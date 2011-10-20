Доработать интернет-магазин на Virtuemart

Анастасия не справились с заданием и не выдержала сроки. Информировала меня о том что будет готово к вечеру на 3 день. Сделала работы минимум. Возможно не рассчитала свой уровень компетенции в Photoshop.На связь по скайпу перестала отвечать хотя статус в онлайне. Уведомив в ЛС выбрал другого исполнителя.