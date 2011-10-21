Нужна помощь с Action Script

1. есть флеш-ролик, в котором 5 ссылок читаются из внешних txt файлов, но пути прописаны неправильно и ролик их не видит, нужна помощь чтобы правильно прописать эти пути.

2. дополнительно за доп. оплату - помочь оптимизировать ролик, сократить нагрузку на цп.

ваша цена и сроки после согласования деталей

без предоплаты