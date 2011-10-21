Нужна помощь с Action Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки109 просмотров

1. есть флеш-ролик, в котором 5 ссылок читаются из внешних txt файлов, но пути прописаны неправильно и ролик их не видит, нужна помощь чтобы правильно прописать эти пути.

2. дополнительно за доп. оплату - помочь оптимизировать ролик, сократить нагрузку на цп.

ваша цена и сроки после согласования деталей

без предоплаты

14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Люда - замечательный специалист и терпеливая умница. Очень рассчитываю еще поработать вместе.
Отличный заказчик, четко формулирует ТЗ и моментально оплачивает работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад