Написать скрипт для сайта

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Закрыт2 заявки192 просмотра

Необходимо написать скрипт "Анализ сайта" - по аналогии с http://pr- cy.ru/

14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

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