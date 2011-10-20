Просмотр новостей

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершеннет заявок122 просмотра

Есть движок самопис, в нем реализовано добавление новостей через админку, также реализован вывод краткой версии новости в клиентской части, но просмотр полной новости не реализован, требуется доделать. Работы максимум минут на 30.

14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Отлично справился с заданием без лишних вопросов. Рекомендую, буду обращаться еще.
Все отлично. Оплату получил сразу после оказанной работы. Рекомендую

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад