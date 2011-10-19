Подключить модуль интернет магазина (Joomla)

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Есть сайт www.irobot52.ru к нему нужно подключить и настроить, любой бесплатный модуль интернет магазина.

Страницы под которые нужно настроить модульприкрепил.

Оставляйте ссылки на примеры аналогичной работы.

Срок: 3 дня. Стоимость предлагайте возможна предоплата. Пишите или в личку или в проект.

Joomla
14 лет назад
Levitan
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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