Здравствуйте. Необходим программист или пара программистов работающих в паре для создания портала магазинов. Подробности при переписке. Бюджет 900-1100$
Простой парсер
Здравствуйте нужно сделать простой парсер, есть сайт донор вот что должен делать скрипт:
1. вводим урл галереи
2. скрипт берет со страницы изображения
3. создает папку и сохраняет их
Выбранный исполнитель
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