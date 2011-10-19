Простой парсер

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Завершен3 заявки243 просмотра

Здравствуйте нужно сделать простой парсер, есть сайт донор вот что должен делать скрипт:

1. вводим урл галереи

2. скрипт берет со страницы изображения

3. создает папку и сохраняет их

14 лет назад
messy
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Александр сделал парсер сразу после получения ТЗ, учел все пожелания и сделал доработки, спасибо за хорошую работу :)
Очень хороший заказчик. Дал четкое задание, отвечал на вопросы, оплатил все сразу. ) Рекомендую его))) Надеюсь на сотрудничество в будущем)

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php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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