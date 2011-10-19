Создание портала

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок368 просмотров

Здравствуйте.

Необходим программист или пара программистов работающих в паре для создания портала магазинов.

Подробности при переписке.

Бюджет 900-1100$

13 лет назад
fiksius
38 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров