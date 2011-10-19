Разработка предиктива

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо реализовать предиктив городов мира, с автоподсказкой при наборе 1ой буквы. Поиск подсказки должен происходить на 3х языках - русский, английский и эстонский. Пример реализации тут ostrovok.ru - в поле города попробуйте ввести любой город. Надо сделать аналогично.

Есть дамп базы городов/стран на указанных языках.

При вводе поискового слова в поле, поиск должен вестись по всей базе городов на всех языках, однако варианты должны отображаться на выбранном языке сайта. Набираемый (и найденный в базе) вариант должен писаться в скобочках, после варианта города. Например, выбран язык сайта "русский". Вводим в поле поиска "Par" и получаем Париж, Франция (Paris). Посмотрите пример тут - hotels.com (выберите русский язык сайта, и набирайте в поле поиска на английском например).

Приоритет отображения вариантов должен быть следующим:

полное совпадение города (все символы в названии совпали) - первый в списке.

города, у которых нет штатов (США, Канада) - приоритетные чем те, у которых штаты есть.

Предиктив должен работать быстро (после ввода буквы варианты отображаются немедленно).

В запросе отправляем "город, страна" на английском, вне зависимости на каком языке был выбран город.

Более детально расскажу при общении.

Очень жду ответов от компетентных людей.

14 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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