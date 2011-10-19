Разработка предиктива

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо реализовать предиктив городов мира, с автоподсказкой при наборе 1ой буквы. Поиск подсказки должен происходить на 3х языках - русский, английский и эстонский. Пример реализации тут ostrovok.ru - в поле города попробуйте ввести любой город. Надо сделать аналогично.

Есть дамп базы городов/стран на указанных языках.

При вводе поискового слова в поле, поиск должен вестись по всей базе городов на всех языках, однако варианты должны отображаться на выбранном языке сайта. Набираемый (и найденный в базе) вариант должен писаться в скобочках, после варианта города. Например, выбран язык сайта "русский". Вводим в поле поиска "Par" и получаем Париж, Франция (Paris). Посмотрите пример тут - hotels.com (выберите русский язык сайта, и набирайте в поле поиска на английском например).

Приоритет отображения вариантов должен быть следующим:

полное совпадение города (все символы в названии совпали) - первый в списке.

города, у которых нет штатов (США, Канада) - приоритетные чем те, у которых штаты есть.

Предиктив должен работать быстро (после ввода буквы варианты отображаются немедленно).

В запросе отправляем "город, страна" на английском, вне зависимости на каком языке был выбран город.

Более детально расскажу при общении.

Очень жду ответов от компетентных людей.