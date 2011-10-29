Выполнить граббинг данных интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок186 просмотров

Выполнить граббинг данных интернет магазина и вставить в joomla с virtuemart

Jooml-у установить на Ваш временный хостинг

Joomla
14 лет назад
andre2009cv
Андрей 
62 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$130
3 дня
Все реализовал без лишних вопросов,грамотно,профессионально и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично. Четкое задание, быстрая оплата, никаких проблем. Сотрудничеством остался полностью доволен.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад