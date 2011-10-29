Здравствуйте Профессионалы! Мне нужна помощь в доработки сайта на joomla компонент магазина virtuemart! Опишу потребность, и исходя из этого попробую составить тех. задание. Есть сайт, который должен работать и приносит деньги=) ...
Выполнить граббинг данных интернет-магазина
Выполнить граббинг данных интернет магазина и вставить в joomla с virtuemart
Jooml-у установить на Ваш временный хостинг
Выбранный исполнитель
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